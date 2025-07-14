ABD'de bakımevinde çıkan yangında 9 kişi öldü

ABD'nin Massachusetts eyaleti itfaiye biriminden yapılan açıklamada Fall River bölgesindeki bir bakımevinde yerel saatle 22.00 sularında yangın çıktığı belirtildi.
Yaklaşık 70 kişinin yaşadığı tesiste çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü ancak 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangından kurtarılan bazı tesis sakinlerinin hastaneye kaldırıldığı, 5 itfaiyecinin de hafif yaralandığı kaydedildi.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.