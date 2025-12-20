Gazze'de can kaybı 70 bin 925'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

ATEŞKESTEN BU YANA YARALI SAYISI BİN 108'E ÇIKTI

Enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 401'e, yaralı sayısı bin 108'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİN 925'E YÜKSELDİ

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 243 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 925'e, yaralı sayısı 171 bin 185'e ulaştı.