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ABD'de başkalarının üzerine öksüren kadın

ABD'de başkalarının üzerine öksüren kadın

Nebraska eyaletinde bir markette kaydedilen görüntülerde, maske kullanımı üzerine tartışma yaşandı. Maskesi olmayan ve öksüren kadın, diğer müşterilerin tepkisini çekti.