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    ABD'de başkalarının üzerine öksüren kadın

    Nebraska eyaletinde bir markette kaydedilen görüntülerde, maske kullanımı üzerine tartışma yaşandı. Maskesi olmayan ve öksüren kadın, diğer müşterilerin tepkisini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 12:25
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    ABD'de başkalarının üzerine öksüren kadın

    Koronavirüs maskesi takmadan marketten alışveriş yapan Amerikalı vatandaşın hareketleri gündem oldu.

    ABD'nin Nebraska eyaletinde kayda geçen anlarda, alışveriş yapan maskesiz kadın, marketteki diğer müşterilere neden maske taktıklarını sordu.

    MARKETTE MASKE TARTIŞMASI

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, söz konusu kişinin maskeli müşterilerin üzerine bilerek öksürdüğü anlar kaydedildi.

    "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna kadın, "Gerek yok. Hasta değilim, siz de değilsiniz." yanıtını verirken, alerjisi yüzünden öksürdüğünü iddia etti.

    KASTEN ÖKSÜREN KADIN İŞİNDEN OLDU

    İşveren kuruluş SAP, maskesiz kadının işine, yol açtığı görüntülerin ardından son verildiğini duyurdu.

    "Olayı inceledik ve söz konusu kişinin artık SAP için çalışmadığını doğrulayabiliriz." açıklaması yapıldı.

    ABD'de başkalarının üzerine öksüren kadın ViDEO

    ABD de başkalarının üzerine öksüren kadın #1

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