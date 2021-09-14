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- ABD'de başkalarının üzerine öksüren kadın
ABD'de başkalarının üzerine öksüren kadın
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 12:11
- Güncelleme : 14.09.2021 - 12:25
Koronavirüs maskesi takmadan marketten alışveriş yapan Amerikalı vatandaşın hareketleri gündem oldu.
ABD'nin Nebraska eyaletinde kayda geçen anlarda, alışveriş yapan maskesiz kadın, marketteki diğer müşterilere neden maske taktıklarını sordu.
MARKETTE MASKE TARTIŞMASI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, söz konusu kişinin maskeli müşterilerin üzerine bilerek öksürdüğü anlar kaydedildi.
"Neden maske takmıyorsun?" sorusuna kadın, "Gerek yok. Hasta değilim, siz de değilsiniz." yanıtını verirken, alerjisi yüzünden öksürdüğünü iddia etti.
KASTEN ÖKSÜREN KADIN İŞİNDEN OLDU
İşveren kuruluş SAP, maskesiz kadının işine, yol açtığı görüntülerin ardından son verildiğini duyurdu.
"Olayı inceledik ve söz konusu kişinin artık SAP için çalışmadığını doğrulayabiliriz." açıklaması yapıldı.
ABD'de başkalarının üzerine öksüren kadın ViDEO