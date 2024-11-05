ABD'de başkanlık seçiminin ilk sandığı açıldı: Oylar sayıldı

Haber Merkezi

ABD'nin tarihi seçimi bugün başladı.

Aylar süren yarışın ardından Kamala Harris ve Donald Trump, kampanyalarını bugün sonlandırdı.

Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği günün ilk sandığı açıldı.

6 SEÇMENLİ KASABA

New Hampshire eyaletine bağlı 6 nüfuslu Dixville Notch kasabası, sandıktan çıkan sonucu açıkladı.

Sadece 6 seçmenin bulunduğu kasabanın, 1960'lı yıllardan beri ilginç bir geleneği bulunuyor.

Gece saatlerinde kurulan sandık, 10 dakikadan az süren oy kullanma işleminin ardından kapanıyor ve sonuçlar hemen sayılıyor.

OY SAYISI EŞİT

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kozlarını paylaştığı seçim yarışının ilk sandığından, şaşırtan bir sonuç çıktı.

Sandık görevlilerinin sayımına göre sandıktan Trump'a 3, Harris'e de 3 oy çıktı.

2020 SEÇİMLERİNDE BIDEN TÜM OYLARI ALMIŞTI

North Country bölgesinde yer alan bu ücra kasabada 2020 seçimlerinde Demokrat Joe Biden, 5 seçmenin tamamı tarafından tercih edilerek Trump'a karşı zafer kazanmıştı.

KASABAYA AKIN ETTİLER

2024 genel seçimlerinde Dixville Notch, gece yarısı oylaması yapan tek yer oldu.

Tamamen ücra olan bu köy, her seçim zamanı tüm muhabirler ve medya kuruluşları tarafından ziyaret ediliyor.

Gazeteciler, seçimin ilk sandığının sonuçlarını girmek için bu kasabaya akın ederek birbiriyle yarışıyor.

Uzun zamandır kasabanın seçim görevlisi olan Tom Tillotson, “Her dört yılda bir 15 dakikalık şöhretimiz oluyor.” ifadelerini kullandı.