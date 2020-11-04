ABD'de başkanlık seçiminin sonuçları gecikebilir

3 Kasım 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili Demokratlar ve Cumhuriyetçiler karşı karşıya geldi. Bazı eyaletlerde sonuçların gecikebileceği belirtildi.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım sürecinde açıklamalar ardı ardına geldi.

Demokratların adayı Joe Biden "zafer yolunda ilerlediklerini" söylerken, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise "Biz bu seçimi kazandık" dedi.

OY SAYIMI UZAYABİLİR

Gözler, Trump'ın "En önemlisi Pensilvanya'da inanılmaz bir farkla kazanıyoruz. 690 bin oy farkıyla öndeyiz." açıklamasını yaptığı eyalete çevrildi.

Postayla yoluyla kullanılan oyların sayımının uzayabileceği, bu nedenle başkanlık yarışı sonucunun cuma gününe kadar bilinmemesinin ihtimal dahilinde olduğu kaydedildi.

PENSİLVANYA'DA SONUÇLARIN GECİKME İHTİMALİ

Wisconsin, Pensilvanya ve Michigan eyaletlerindeki yetkililer, seçim gecesi söz konusu eyaletlerde sonuçların belli olmayabileceği konusunda uyardı.

Wisconsin ve Michigan'da sonuçların çarşamba sabahı ortaya çıkabileceği, ancak Pensilvanya'daki sonuçların cuma gününe kadar sarkabileceği aktarıldı.

ABD'DE SEÇİM SONUCU TARTIŞMASI

Tartışmalı oy pusulalarına ilişkin beklenen davalar durumu daha da karmaşık hale getirirken, bu da seçim sonuçlarının açıklanmasını tahminlerin ötesine uzatabilir.

Cumhuriyetçiler, gerekli gördükleri zaman ve yerde dava açacaklarını dile getiriyor.