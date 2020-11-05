ABD'de bazı eyaletlerde esrar kullanımı yasallaştı

ABD'li seçmen, başkanlık seçiminin yanında bazı eyaletlerde esrar kullanımının yasallaşması için referandum oyu da kullandı.

ABD'de oylarını kullanan seçmen, yeni başkanlarının belli olmasını bekliyor.

Seçimin kazananı henüz belli olmamışken, bazı eyaletlerde başkanlık seçiminin yanı sıra referandumlar için de sandığa gidildi.

Arizona, Montana, New Jersey ve Güney Dakota'da, seçmenlerin 'evet' oyuyla yetişkinler için esrar yetiştirmek ve kullanmak yasal hale geldi.

Ayrıca, Mississippi ve Güney Dakota'da esrarın tıbbi amaçlı kullanımı da onaylandı.

15 EYALETTE ESRAR YASALLAŞTI

Washington merkezli gazete The Hill, "Seçim gecesinin net bir kazananı var: Esrar" başlıklı haberinde, siyasi görüş, coğrafya ve demografik özelliklerden bağımsız olarak ABD'deki vatandaşların çoğunun esrar kullanımını desteklediğini yazdı.

Habere göre, 1996'dan bu yana, 15 eyalette esrar kullanımını yasallaşırken, 36 eyalette de tıbbi erişim yasaları yürürlüğe kondu.





