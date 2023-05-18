ABD'de belgesele konu olan kız çocuğu 6 yıl sonra bulundu ABD'de 6 yıl önce kaybolan ve Netflix'teki Çözülmemiş Gizemler adlı belgesele konu olan kız çocuğunun kendisini kaçıran annesiyle North Carolina eyaletinde yaşadığı ortaya çıktı.

AA

ABD'de kayıp kız çocuğu gizemi yılllar sonra çözüldü.

2017'de 9 yaşındayken annesiyle gittiği doğa kampından kayıplara karışan Kayla Unbehaun, 6 yıl sonra kendisini televizyondan tanıyan bir kişinin ihbarı ile North Carolina eyaletinin Asheville kentinde bulundu.

Asheville polisi tarafından yapılan açıklamada şu anda 15 yaşında olan Kayla'nın bir alışveriş merkezinde tespit edildikten sonra alınarak velayeti bulunan babası Ryan Iserka'ya teslim edildiği, annesi Heather Unbehaun'un da 'çocuk kaçırma' suçundan gözaltına alındığını belirtildi.

40 yaşındaki anne Unbehaun'un 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve 11 Temmuz'da Illinois'a nakledilerek mahkemeye çıkacağı kaydedildi.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu üzerinden açıklama yapan baba Iserka, "Kayla'nın güvenli bir şekilde eve dönüşünden dolayı aşırı sevinçliyim. Bu konuda herkese teşekkür eder, bu yeni başlangıçta bize mahremiyet sağlanmasını rica ederiz" ifadelerini paylaştı.

Belgesele konu olmuştu

Velayeti babası Ryan Iserka'da olan Kayla'dan kendisiyle denetimli görüşme izni bulunan annesi ile 4 Temmuz 2017'de gittiği bir doğa kampından sonra bir daha haber alınamamıştı.

Anne Unbehaun için 'çocuk kaçırma' suçlamasıyla arama kararı çıkarılırken Kayla'nın kayboluşu aile üyeleri veya akrabalar tarafından çocuk kaçırmaları da konu edinen Netflix'te Kasım 2022'de yayınlanan Çözülmemiş Gizemler belgeselinde yer almıştı.