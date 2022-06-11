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    ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor

    ABD'de Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.
    • 11.06.2022 - 19:20
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 20:00
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    ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor

    ABD'de ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına (yaklaşık 3,8 litre) 5 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    Yüzde 60'ın üzerinde artış

    Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.

    Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yaklaşık yüzde 14 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu.

    Fiyatlar bölgelere farklılık gösteriyor

    Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,43 dolara yükseldi.

    Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5,64 dolar ile Nevada, 5,56 dolar ile Alaska ve Illinois, 5,54 dolar ile Washington takip etti.

    Ülkenin 21 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 5 doların üzerinde kaydedildi.

    ABD de benzin fiyatlarında yeni rekor #1

    Son 8 haftada istikrarlı şekilde yükselmişti

    ABD'de benzin fiyatları, son 8 haftada istikrarlı bir şekilde yükseliş göstererek rekor üstüne rekor kırmıştı.

    Benzin fiyatlarındaki artışta, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili olmuştu.

    Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle Brent petrol ile Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 120 doların üzerine çıkmıştı.

    Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de körüklerken, ABD'de enflasyon benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkmıştı.

    ABD de benzin fiyatlarında yeni rekor #2


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