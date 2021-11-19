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    ABD’de berber salonunda silahlı dehşet

    Silahla berber salonunu basarak etrafa dehşet saçan saldırgan, saçını kestiren polis tarafından etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 17:50
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    ABD’de berber salonunda silahlı dehşet

    ABD’nin Baltimore kentindeki bir berber salonunda, korku dolu anlar yaşandı.

    Elindeki silahla berber salonuna giren saldırgan, etrafa ateş etmeye başladı.

    Kurşunların hedefi olan bir çalışan hayatını kaybetti.

    SALGIRGANI POLİS ÖLDÜRDÜ

    Saldırı sırasında koltukta saçını kestiren bir polis, saldırganın arkasına geçerek cebinden silah çıkarıp adamı öldürdü.

    Polis tarafından adı 'Carlos Ortega' olarak açıklanan saldırganın, iki berbere daha gerçekleştirilen saldırıların faili olduğu düşünülüyor.

    ABD’de berber salonunda silahlı dehşet


    ABD’de berber salonunda silahlı dehşet #1

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