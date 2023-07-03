ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 'bilinmeyen cisim' bulundu

AA
Zaman zaman gündeme gelen 'bilinmeyen cisim' olayı yine ortaya çıktı.
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında tehlikeli bir madde bulundu.
Bulunmanın ardından Birleşik Devletler Gizli Servisi ve Washington İtfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
'Bilinmeyen cisim bulduk'
Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
İncelemeler sürüyor
Guglielmi, tanımlanmayan cismin fark edilmesinin ardından gerekli incelemelerin sürdürüldüğünü kaydetti.