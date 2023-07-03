ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 'bilinmeyen cisim' bulundu
AA

Zaman zaman gündeme gelen 'bilinmeyen cisim' olayı yine ortaya çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında tehlikeli bir madde bulundu.

Bulunmanın ardından Birleşik Devletler Gizli Servisi ve İtfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

'Bilinmeyen cisim bulduk'

Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 'bilinmeyen cisim' bulundu

İncelemeler sürüyor

Guglielmi, tanımlanmayan cismin fark edilmesinin ardından gerekli incelemelerin sürdürüldüğünü kaydetti.

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 'bilinmeyen cisim' bulundu
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 'bilinmeyen cisim' bulundu