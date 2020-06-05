Dolar
6.7535
0.0103%
Euro
7.6539
-0.0522%
Altın
1713.76
-0.0262%
Borsa
109536.92
0.39%
G. Altın
372.171
0.0099%
Bitcoin
65850.51
-0.092%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    ABD'de biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü

    ABD'nin New York şehrinde bir cezaevindeki siyahi mahkumun, hücresinde biber gazıyla müdahale edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
    • AA
    • 05.06.2020 - 00:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü

    Federal Cezaevleri Bürosundan yapılan açıklamada, Brooklyn'deki cezaevinde 35 yaşındaki Jamel Floyd adlı mahkumun, hücrenin içinde barikat kurduğu ve hücre kapısının camını kırmak için metal bir nesne kullandığı belirtildi.

    BİBER GAZIYLA MÜDAHALEDE ÖLDÜ

    Açıklamada, yıkıcı hale dönüştüğü, kendisine ve etrafındakilere potansiyel olarak zararlı hale geldiği belirtilen Floyd’a, görevli personelin biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi.

    Müdahalenin ardından tepkisiz kalan Floyd'un hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, siyahi mahkumun burada hayatını kaybettiği bildirildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Görüş Bildir