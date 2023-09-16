ABD'de Biden - Zelensky zirvesi: Ukraynalı mevkidaşını Beyaz Saray'da ağırlayacak İki lider, Beaz Saray'da üçüncü görüşmelerini yapacak. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Başkan Zelensky'nin görüşlerini dinlemeyi merakla bekliyoruz" dedi.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor.

ABD, 1 milyar dolarlık askeri ve insanı yardım taahhüdünden bir gün sonra 600 milyon dolarlık yeni yardım paketini de Ukrayna için açıklamıştı.

Zelensky, en son Aralık 2022'de Washington'a düzenlediği ziyarette Kongre'ye hitap etmiş, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının "bağış" olmadığını, "küresel güvenlik ve demokrasiye" yatırım olduğunu dile getirmişti.

21 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecekler

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Eylül Perşembe günü Ukraynalı mevkidaşını Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ve Zelensky'nin Beyaz Saray'da böylelikle üçüncü kez görüşmüş olacaklarını belirtti.

Sullivan, söz konusu görüşmenin çok "kritik" bir dönemde gerçekleşeceğini kaydetti.

"Biden merakla bekliyor"

ABD'nin Ukrayna'ya silah ve teçhizat tedarikinin sürdüğünü dile getiren Sullivan, şöyle dedi:

Başkan Biden, tüm süreçle ilgili Başkan Zelensky'nin görüşlerini dinlemeyi merakla bekliyor.

"ABD'nin desteği devam edecek"

Biden'ın ABD'nin ve Amerikan halkının desteğini teyit edeceğini anlatan Sullivan, şu açıklamayı yaptı:

Biden, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korurken ABD'nin hem kendi desteğini sürdüreceğini hem de tüm dünyayı teşvike devam edeceğini aktaracak.

ABD Kongresi'ne gidecek

Sullivan, Zelensky'nin ABD Kongresi'ni de ziyaret edeceğini bildirdi. Gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kuruluna katılacak olan Zelensky, liderlere de hitap edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)