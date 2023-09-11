Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Uzun savaşa hazırım, Putin kaybeder Rusya'nın 'kırılgan' olduğunu savunan Zelensky, "Putin, uzun savaşta kaybedeceğini anlamıyor" dedi. Ukraynalı lider, Rus mevkidaşının otoritesinin zayıflayacağını iddia etti.

ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile savaşın uzun süreceğine dair tahminleri değerlendirdi.

Zelensky, Ukraynalıların savaşı hızlı kazanmayı hedeflediğini, aksini düşünmek bile istemediğini belirtti.

"Uzun savaşa duygusal olarak hazırım"

Ancak, "Hazır olmalıyım" diyen Zelensky, "Ekibim de uzun savaşa hazır olmalı. Ben duygusal olarak hazırım." ifadelerini kullandı.

Zelensky, The Economist dergisine verdiği demeçte, Rusya'nın "kırılgan" olduğunu dile getirdi.

"Putin uzun savaşta kaybeder"

Uzun süreli savaşı kendilerinin kazanacağını savunan Zelensky, şunları söyledi:

Putin, uzun savaşta kaybedeceğini anlamıyor. Çünkü Rusların yüzde 60'ının, 70'inin onu desteklemesi önemli değil. Ekonomisi kaybedecek.

Rus lider 'daha da zayıflayacak'

Haziran ayında Yevgeniy Prigojin liderliğinde ayaklanan Wagner'den dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in otoritesinin zayıfladığını düşünen Zelensky, "Daha fazla zayıflayacak." diye konuştu.

Londra merkezli dergi, Ukrayna Devlet Başkanı'nın, Batı'nın ekonomik desteğini geri çekmeye başlaması halinde ülkesinin karşılaşacağı risklerin son derece farkında olduğunu aktardı.

"Bize yardım etmezseniz, Rusya kazanacak demektir"

Bunun sadece Ukrayna'nın ekonomisine değil, aynı zamanda savaş çabalarına da zarar vereceği belirtilerek, Vladimir Zelensky'nin söz konusu ihtimale ilişkin görüşleri paylaşıldı:

Ukrayna'nın yanında değilseniz Rusya'nın yanındasınız. Rusya'nın yanında değilseniz Ukrayna'nın yanındasınız.



Ortaklarımız bize yardım etmezlerse, bu, Rusya'nın kazanmasına yardım edecekleri anlamına gelir. Mesele bu.

"Trump, Putin'i desteklemez"

Öte yandan, Putin'in, Donald Trump'ın 2024 ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasını umduğunu iddia eden Zelensky, "Trump, Putin'i asla desteklemez. Güçlü Amerikalılar bunu yapmaz." dedi.

Zelensky, yeniden seçilmesi halinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın aynı çizgide kalmasını beklediğini ifade etti.