ABD'de Biden’in 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs paketi Senato’da onaylandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi, Senato'daki oylamada kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs mali destek paketi, Senato’daki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında uzun süredir tartışılıyordu.

Destek paketine ilişkin Senato’daki oylama son olarak bugüne ertelenmişti.

1 CUMHURİYETÇİ GELMEDİ, PAKET GEÇTİ

ABD Senatosu, Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık mali destek paketini bu akşam yapılan oylama sonucu 49 Cumhuriyetçi oya karşı 50 Demokratik oy ile onayladı. Senato’da bulunan tüm Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasına rağmen oylamada bulunmayan 1 Cumhuriyetçi senatörün oy kullanamaması nedeniyle zafer Demokratların oldu.

BİR SEFERLİK BİN 400 DOLARLIK ÇEK VE AYDA 300 DOLAR İŞSİZLİK YARDIMI

Söz konusu yardım paketi ile Amerikalılara bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek gönderilecek ve aylık 300 dolar olan federal işsizlik yardımı da yaz sonuna kadar devam edecek. Yardım paketi ayrıca, korona virüs aşılarının dağıtımından eğitime, eyaletlerden şehirlere kadar salgından etkilenen tüm kurumlara yardımı da içeriyor. Paketin içinde direkt verilecek maddi yardımların yanı sıra "ABD Kurtarma Planı" olarak adlandırılan ve ABD’de fakirlikle savaşma noktasında etkili olması beklenen değişikliler de yer alıyor. Paket, düşük gelirli ailelere vergi indirimi, kira ve gıda yardımında artışları içeriyor.

PAKET, TEMSİLCİLER MECLİSİNDE

Senato’da kabul edilen yardım paketi onaylanması için Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin yasayı en kısa sürede onaylayarak imza için Biden’a göndermesi bekleniyor.

TRUMP'IN PAKETİNDEN 300 MİLYAR DOLAR DAHA AZ

ABD’de salgının etkili olmaya başladığı 2020 Mart ayında geçen 2.2 trilyon dolarlık yardım paketine miktar bakımından yakın olan yeni paket, salgının başlangıcından bu yana Kongre’de kabul edilen 6’ıncı ancak aynı zamanda her iki partinin de desteğini almadan çıkan ilk paket oldu.

KİŞİ BAŞI BİN 400 DOLARLIK YARDIM

Biden basın toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD Kurtarma Planı” olarak adlandırılan yardım paketinin Senato’da onaylanması sonucu Amerikalıların bin 400 dolarlık yardımı bu aydan itibaren almaya başlayacağını söyledi.

Konuşmasında başkanlık görevini devralmasından bu yana sadece 45 gün geçtiğini hatırlatan Biden, “Göreve geldiğimde Amerikalılara yardım yolda demiştim, bugün bu sözü tutmaya yönelik büyük bir adım attık” dedi.

Önerdiği yardım paketinin üzerinde değişiklikler yapıldığını da hatırlatan Biden, söz konusu değişikliklere rağmen planın özünün hala aynı olduğunu vurguladı.

AMERİKALILARIN YÜZDE 90'A YAKINI FAYDALANACAK

Biden, 49 Cumhuriyetçi oyuna karşın 50 Demokrat oyu ile Senato’da kabul edilen yardımın Amerikalıların yüzde 85’inden fazlasına ulaşacağını dile getirerek, “Amerikalıların sesini duyduk” ifadesini kullandı.

Senato’da kabul edilen yardım paketi, Biden tarafından imzalanmadan önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmek zorunda.