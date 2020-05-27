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    ABD’de binlerce kişi polis şiddetini protesto etti

    ABD’de binlerce kişi polis şiddetini protesto etti

    Polisler tarafından bir siyahinin öldürülmesi sonucu binlerce kişi protesto için sokaklara dökülürken, ABD polisi ise halka karşı biber gazı kullanarak sert müdahalelerde bulundu.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 10:34
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    ABD’de binlerce kişi polis şiddetini protesto etti

    ABD’nin Minneapolis kentinde 'sahtecilik' şikayeti üzerine eşkal benzerliği nedeniyle gözaltına alınmaya çalışan 46 yaşındaki George Floyd, polisler tarafından darbedilerek öldürüldü.

    Polislerin genç adamı yere yatırarak boğazına bastığı anların görüntüsü ortaya çıkarken, siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için bir araya geldi.

    'NEFES ALAMIYORUM' SLOGANLARI ATILDI

    Bazı protestocular, videoda açık şekilde görülen Floyd'un olay anında söylediklerine atıfta bulunarak "Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum" diye bağırdı.

    Kimi protestocular ise “Adalet yok, barış yok”, “Siyahilerin de hayatları önemlidir” ve “Bizi linç etmeyi bırakın” pankartları taşıdı.

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    BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

    Öfkeli kalabalık sloganlar atarak ABD’deki polis şiddetini protesto ederken, polis ise kalabalığı dağıtmak için sert müdahalelerde bulunarak göz yaşartıcı biber gazı kullandı.

    ABD halkı ise müdahalelerin karşısında zor anlar yaşadı.

    4 POLİSİN İŞİNE SON VERİLDİ

    Gece geç saatlere kadar devam eden protestolar sonrası Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak, Bu doğru bir karar’’ ifadesini kullandı.

    Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattı.

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