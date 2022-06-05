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    ABD'de bir çocuk silahla benzin istasyonunu soydu

    ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan bir benzin istasyonu, 12 yaşındaki silahlı bir tarafından soyuldu. Soygun anı ise anbean istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 05.06.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 20:52
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    ABD'de bir çocuk silahla benzin istasyonunu soydu

    ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Hartford’da bulunan bir benzin istasyonu, dün 12 yaşındaki silahlı bir çocuk tarafından soyuldu.

    Olay anı istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

    Havaya ateş etti, paraları istedi

    Görüntülerde, önündeki müşterinin ödemesini yapmasının ardından elindeki çantanın altında sakladığı silahı kasiyere doğrultan çocuk, kasiyere "Parayı çantaya koy" dediği duyuldu. Kasiyerin, "Ciddi misin?" demesi üzerine ise çocuk, istasyonun içerisinde bir el havaya ateş etti.

    Çocuk yakalandı

    İHA'nın haberine göre, karakolun bir blok ötesindeki Marathon adlı benzin istasyonun gerçekleşen soygunun ardından polisin, kısa sürede çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.

    ABD’de benzin istasyonu 12 yaşındaki silahlı bir çocuk tarafından soyuldu VİDEO

    Çocuk, soygunu daha önce arkadaşına anlatmış

    Polis, çocuğun bu hafta Van Buren İlçe Aile Mahkemesinde silahlı soygun, tehlikeli bir silahla saldırı ve ateşli silah ateş etmek ile suçlandığını belirterek, çocuğun söz konusu soygunu okuldan bir arkadaşına daha önce anlattığını aktardı.

    Silahı dedesinin kasasından aldığını söyledi

    Çocuğun silahı dedesinin kilitli olan kasasından aldığını belirten polis, Hartford Ortaokulunda öğrenci olan çocuğun, şu anda Allegan İlçe Çocuk Merkezinde gözaltında olduğunu ve bu ayın sonunda yapılacak bir duruşmaya kadar gözaltında tutulacağını ifade etti.

    Kasiyer: Soygunu şaka zannettim

    İstasyondaki kasiyer Jessica basına verdiği demeçte, "Onun bir çocuk olduğunu düşündüm, 10 yaşında bile değil" ifadelerini kullanarak, “Sesi fazla sakin geliyordu. Silahın sesini duyana kadar ciddi anlamda şaka olduğunu düşündüm. Her zaman soyulursam onlara parayı vereceğimi düşündüm, hiçbir para hayatıma değmez" dedi.

    Polis memuru: Para için yapmadığını söyledi

    Hartford polisinden Teğmen Mike Prince yaptığı açıklamada, "Bu işte her gün yeni bir şey görüyorum. 38 yıldır polis memuruyum. Beni gerçekten şaşırtan şey, onun hiçbir duygu göstermemesiydi" ifadelerini kullanarak, "Bize bunu para için yapmadığını söyledi. Parayı kanalizasyona atacağını söyledi. Neden yaptığını bize açıklamadı" dedi.

    ABD de bir çocuk silahla benzin istasyonunu soydu #1


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