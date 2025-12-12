ABD'de bir ev havaya uçtu: 6 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde korkutucu bir olay, kameralara yansıdı.

San Francisco Körfez Bölgesi'nde bir evde yanıcı gaz sebebiyle meydana gelen patlama, bölgedeki diğer evleri salladı.

6 KİŞİ YARALANDI

Evin çatısının uçtuğu ve camlarının saçıldığı patlama sonucu 6 kişi yaralandı.

Alameda İlçesi İtfaiye Şefi Yardımcısı Ryan Nishimoto, hastaneye kaldırılan yaralıların üçünün ağır, diğer üçünün ise hafif yaralandığını bildirdi.

"HER ŞEY SARSILDI"

NBC'nin haberine göre patlamanın yaşandığı evin karşısında oturan Brittany Maldonado, sesi duyduğu sırada kocasıyla birlikte yatak odasındaydı.

Maldonado tecrübesini, "Kutular düştü ve her şey sallandı. Birisi arabayla yoldan uçarak oturma odamıza daldı sandık. Sanki bir bomba patlamıştı." ifadeleriyle anlattı.

Kapı zili kamerasını kontrol eden çift, patlamanın görüntü kayıtlarına ulaştı.

İKİ SAATLİK DOĞALGAZ SIZINTISI

Bölgede yapılan inşaat çalışmasında hasar alan bir doğalgaz hattından, saat 07.35'ten 09.35'e kadar gaz sızıntısı yaşandı.

Sızıntının olduğu yer izole edip kapatılsa da iki saat boyunca biriken gaz, sızıntının durdurulmasından 10 dakika sonra patlamayla sonuçlandı.