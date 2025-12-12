Trump: İran'ı vurmasaydık Gazze'de anlaşma yapılamazdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu'da tarihi gelişmeler yaşanırken ABD tarafından tasarlanmış olan Gazze ateşkesinin geleceği merak ediliyor.

Ateşkes hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Gazze’de sağlanan ateşkesin ancak İran’ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılmasından sonra mümkün hale geldiğini öne sürerek, bu süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin rolüne dikkat çekti.

"ORTA DOĞU'DA GERÇEK BİR BARIŞ VAR"

Orta Doğu'daki mevcut durumu değerlendiren Trump, “Gazze konusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Orta Doğu'da şu anda gerçek bir barış var. 59 ülke bunu destekliyor, bu daha önce hiç olmamıştı.” ifadeleri kullandı.

Trump, Hamas meselesinde inisiyatif alabilecek ülkeler bulunduğunu ve bu süreçte söz konusu devletlerle iş birliği içinde olduklarını dile getirdi.

Gazze’de ateşkesin sağlanmasına ilişkin Trump, “Barışı mümkün kılan şey şu oldu, herkes İran'dan korkuyordu ama artık İran'dan korkmuyorlar. İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, bölge ülkelerinin anlaşma yapması mümkün olmazdı.” açıklamasında bulundu.

ANLAŞMA YAPMAZLARSA İRAN'I TEKRAR VURACAK

İran’ın artık korkulan bir aktör olmadığını kaydeden Trump, İran yönetiminin tüm nükleer kapasitesini yok ettiklerini ancak bu ülkenin yeniden nükleer faaliyetlere başlayacağını aktardı.

Trump, İran'ın bir anlaşma yapmaması durumunda, bu ülkenin nükleer faaliyetlerini bir kez daha yok edeceklerini açıkça belirtti.