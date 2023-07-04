ABD’de bir eve timsah girdi Bir eve giren 1.5 metre uzunluğundaki timsah, ekipler tarafından yakalandı.

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İHA

Sıcaktan bunaldı, soluğu evde aldı…

Bir aile, ölümle burun buruna geldi.

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Iberia kentinde yaşayan Donald ve Jan Schultz çiftinin köpeği, 23 Haziran’da gece saatlerinde evde timsahı görünce havlamaya başladı.

1,5 metrelik timsah, etkisiz hale getirildi

Eşi tarafından köpeğin havlaması üzerine uyandırılan Donald Schultz, halının üzerindeki timsahla karşılaşınca büyük korku yaşadı.

Jan Schultz’ın ihbarı üzerine Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi görevlisi ile polisler, timsahı yakalamak için eve geldi.

Görevli tarafından ekipmanla yakalanan 1,5 metrelik timsah, ağzı bantlanarak etkisiz hale getirildi.

"Ne olduğunu anlayınca geri sıçradım"

Gördükleri karşısında şoke olan Schultz, uyandıktan sonra silahını alıp koridora geçtiğini söyledi.

Schultz, “Karanlıktı. Halının kenarında bir şey gördüğüm için durdum. Yeni uyandığım için çok iyi odaklanamamıştım. Şeklin ne olduğunu anlayınca geri sıçradım. Jan'a koridorda bir timsah olduğunu söyledim. Ancak saçmaladığımı düşündü. Bu yüzden ona fotoğraf çekip attım. Sonra şerifin ofisini aradı.” dedi.

Köpek kapısından eve giren timsahın, bunaltıcı sıcaklardan kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor.