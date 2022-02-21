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    ABD'de bir kadın, 9 lise öğrencisine elektronik sigara verip istismar etti

    Okul aile birliğinde görevli Melissa Blair isimli kadının, 9 lise öğrencisini elektronik sigara karşılığında istismar ettiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 11:09
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    ABD'de bir kadın, 9 lise öğrencisine elektronik sigara verip istismar etti

    ABD'nin Tennessee eyaletindeki Englewood kasabasında, bir lisenin okul aile birliğinde bulunduğu öğrenilen 38 yaşındaki Melissa Blair, istismar skandalıyla gündeme oturdu.

    Blair’in, elektronik sigara karşılığında 9 lise öğrencisini istismar ettiği iddia edildi. Öğrencilerden birinin ailesinin durumdan haberdar olmasıyla hakkında arama başlatılan Blair, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    VELİLER OKUL YÖNETİMİNİ SUÇLADI

    Olayın ortaya çıkmasıyla veliler, büyük tepki gösterdi. Çocuklarının okulda güvenli bir ortamda olması gerektiğini savunan veliler, yetersiz önlem nedeniyle okul yönetimini suçladı.

    ‘BİR DAHA OKULA GİREMEYECEK’

    Okul yönetimi ise Melissa Blair’in okulla tüm ilişkisinin kesildiğini ve bir daha okula giremeyeceğini açıkladı.

    DAHA FAZLA KURBANI OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

    Blair’in daha önce de benzer suçlar işlediği öğrenilirken, daha fazla kurbanı olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

    26 ŞUBAT’TA HAKİM KARŞISINDA

    Veliler, 26 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak olan Melissa Blair'in en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

    ABD de bir kadın, 9 lise öğrencisine elektronik sigara verip istismar etti #1

    ABD de bir kadın, 9 lise öğrencisine elektronik sigara verip istismar etti #2


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