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    ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

    ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu savunduğu Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) serileri kitaplarını yaktırdı.
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    • 05.02.2022 - 04:36
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    ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

    ABD medyasında yer alan haberlere göre, muhafazakar papaz Greg Locke, takipçilerini Harry Potter ve Twilight kitaplarını yakmaya teşvik etti.

    ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı - Video

    CEMAAT, AKŞAM SAATİNDE TOPLANIP KİTAP YAKTI

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kilise cemaati, akşam saatlerinde yakılan bir ateşin etrafında toplanarak beraberinde getirdikleri Harry Potter ve Twilight kitapları ile tişörtlerini yaktı.

    ABD de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı #1

    İNANÇ SİSTEMLERİNE TEHDİT OLARAK GÖRDÜ

    Papaz Locke, dini hak ve özgürlükleri ile inanç sistemlerine tehdit oluşturduğunu düşündükleri kült materyallerini yakma hakları olduğunu savundu.

    ABD de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı #2

    ABD de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı #3

    ABD de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı #4

    ABD de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı #5


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