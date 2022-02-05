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ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu savunduğu Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) serileri kitaplarını yaktırdı.