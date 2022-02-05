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- ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı
ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı
ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu savunduğu Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) serileri kitaplarını yaktırdı.
- AA
- 05.02.2022 - 04:36
ABD medyasında yer alan haberlere göre, muhafazakar papaz Greg Locke, takipçilerini Harry Potter ve Twilight kitaplarını yakmaya teşvik etti.
ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı - Video
CEMAAT, AKŞAM SAATİNDE TOPLANIP KİTAP YAKTI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kilise cemaati, akşam saatlerinde yakılan bir ateşin etrafında toplanarak beraberinde getirdikleri Harry Potter ve Twilight kitapları ile tişörtlerini yaktı.
İNANÇ SİSTEMLERİNE TEHDİT OLARAK GÖRDÜ
Papaz Locke, dini hak ve özgürlükleri ile inanç sistemlerine tehdit oluşturduğunu düşündükleri kült materyallerini yakma hakları olduğunu savundu.