ABD'de Cadılar Bayramı önlemi: Squid Game kıyafetleri yasaklandı

ABD'de yetkililer, kostümlerle öne çıkan Cadılar Bayramı'nda yaşanabilecek şiddet olaylarının önüne geçmek için Squid Game kıyafetlerini yasakladı.

Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisine gelişmeler bitmek bilmiyor...

Dünyanın pek çok ülkesinde dizinin çocukları şiddete yönelttiği tespit edilince anne ve babalara uyarı gelmiş ve dizinin 15 yaş altı için kesinlikle uygun olmadığı belirtilmişti.

ABD'de Cadılar Bayramı'nın yaklaşması ile okulların olduğu bölgelerde, dizide muhafızların giydiği pembe tulumlar, yarışmacıların giydiği yeşil tulumlar ve maskelerin satışa çıkarılması yetkilileri harekete geçirdi.

KOSTÜMLER YASAKLANDI

Yetkililer Cadılar Bayramı'nda yüzleri maskeli çocuklar ve gençler arasında şiddet olayları yaşamasından endişe duyuyor.

New York'taki bir okul bölgesi, anne babalara uyarı göndererek bölgedeki üç ilkokulda Squid Game kostümlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Dizideki şiddet sahneleri yasağın gerekçesi olarak belirtildi.