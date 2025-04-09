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Haber Merkezi

ABD'de yaşayan Benjamin Aviles, 21 Mart'ta Philadelphia’daki evinde kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesi, onu Greenmount Mezarlığı'na defnetmek için cenaze töreni düzenledi.

Ancak, cenaze töreninde talihsiz bir kaza yaşandı.

BABASININ TABUTU ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Aile üyelerinin tabutu mezara indirmek için üzerine çıktığı platform aniden çöktü.

Tüm aile üyeleri mezar için açılan kuyuya düştü.

Aviles'in oğlu, kaza sırasında babasının tabutu altında ezildi.

ORGANİZASYON ŞİRKETİNDEN TAZMİNAT İSTEDİLER

Yaşanan kaza anı, tabutun indirildiği duygusal anları kaydeden akrabalar tarafından kaydedildi.

3 kişinin yaralandığı kaza sonrası Aviles Ailesi, organizasyon şirketine dava açtı.

Aile, mezarlık ve cenaze evini platformun kötü durumda olması nedeniyle sorumlu tutarak özür dilenmesini ve tazminat talep etti.