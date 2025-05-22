ABD'de CIA merkezine silahlı saldırı girişimi

Haber Merkezi

ABD'nin Virginia eyaletinde iddiaya göre bir kadın sürücü, McLean bölgesinde bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasına silahlı saldırı girişiminde bulundu.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadın şüpheliyi vurdu...

Yaralanan kadın şüpheli hastaneye kaldırıldı.

DURUM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayın bir saldırı girişimi olup olmadığı, şüphelinin kimliği henüz açıklanmadı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

CIA genel merkezi, daha önce de benzer güvenlik olaylarına sahne olmuştu.

Mart ayında saatler süren bir çatışma yaşanmış, 2021 yılında ise bir FBI ajanı, bombaya sahip olduğunu iddia eden bir kişiyi vurarak öldürmüştü.

Ayrıca, aynı gün erken saatlerde Washington D.C.’deki Başkent Yahudi Müzesi önünde iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı, Yaron Lischinsky ve Sarah Milgrim’in vurularak öldürüldü.