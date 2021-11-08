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    ABD'de çikolatanın içinden kesici alet çıktı

    Florida eyaletinde 8 yaşında bir kız çocuğunun Cadılar Bayramı'nda topladığı çikolatalardan birini yerken ağzının jiletle kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 05:41
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    ABD'de çikolatanın içinden kesici alet çıktı

    ABD'nin Florida eyaletinde Riverview bölgesindeki Panther Trace muhitinde Cadılar Bayramı'nda topladığı çikolatalardan yiyen küçük kız çocuğunun annesi, Hillsborough County Şerif Departmanı'na ihbarda bulundu.

    Olayı yetkililere ileten anne, kızı çikolatayı açmadan önce paketin içine yerleştirilmiş bir jilet bulduğunu söyledi.

    EBEVEYNLERE DİKKAT ETME ÇAĞRISINDA BULUNDU

    Şerif Chad Chronister yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Birinin kendi zalim zevkleri için bir çocuğun Cadılar Bayramı şekeriyle uğraşması alçakça."

    Şerif ayrıca ebeveynlere çocuklarının yediği şekerlere dikkat etme çağrısında bulundu.

    ABD de çikolatanın içinden kesici alet çıktı #1

    ÇİKOLATADAN DİKİŞ İĞNESİ ÇIKMIŞTI

    The New York Post'un haberine göre bu hafta ufak boy Twix çikolatasında dikiş iğnesi bulduğuna dair yalan söyleyen bir genç New York'ta gözaltına alınmıştı.

    Ohio eyaletinde de polis, iki Cadılar Bayramı şekerinin içinden dikiş iğnesi çıkmasının ardından ebeveynleri uyarmıştı. Yetkililer, Fostoria şehrinde dağıtılan şekerlerin X-ray taraması için ProMedica Fostoria Community Hastanesi'ne getirilebileceğini belirtmişti.

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