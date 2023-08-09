ABD'de çim biçen kadına hem yılan hem de şahin saldırdı ABD'nin Teksas eyaletinde çim biçerken üzerine yılan düşen kadın, koluna dolanan yılan ile onu yakalamaya çalışan şahinin mücadelesi arasında kaldı.

AA ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. CBS News'in haberine göre, 64 yaşındaki Peggy Jones, bahçesindeki çimleri biçerken nadir yaşanacak bir olaya tanık oldu. Şahinin avladığı yılan kadının koluna düştü Jones'un birden üzerine düşen yılan koluna dolandı. Bu sırada bir şahin de yılanı yakalamak için hamleler yaparak kadının yüzünü pençeleriyle yaraladı. Hem yılanın hem de şahinin saldırısına uğradı Şahin yılanı Jones'un kolundan çekmeyi başarırken, kolunda ve yüzünde kesikler ve ezikler oluşan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi. Yılanın şahinin veya başka bir kuşun gagasından düştüğü tahmin ediliyor.