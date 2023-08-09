ABD'de çim biçen kadına hem yılan hem de şahin saldırdı
AA

ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

CBS News'in haberine göre, 64 yaşındaki Peggy Jones, bahçesindeki çimleri biçerken nadir yaşanacak bir olaya tanık oldu.

Şahinin avladığı yılan kadının koluna düştü

Jones'un birden üzerine düşen yılan koluna dolandı.

Bu sırada bir şahin de yılanı yakalamak için hamleler yaparak kadının yüzünü pençeleriyle yaraladı.

ABD'de çim biçen kadına hem yılan hem de şahin saldırdı

Hem yılanın hem de şahinin saldırısına uğradı

Şahin yılanı Jones'un kolundan çekmeyi başarırken, kolunda ve yüzünde kesikler ve ezikler oluşan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yılanın şahinin veya başka bir kuşun gagasından düştüğü tahmin ediliyor.

ABD'de çim biçen kadına hem yılan hem de şahin saldırdı