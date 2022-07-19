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    ABD'de cinsiyet değiştirme ameliyatı tartışması

    ABD'de cinsiyet değiştirme ameliyatı tartışması

    Biden'ın sağlık bakan yardımcısı, cinsiyet onaylama tedavisini savunan açıklamalara imza attı. Levine'nin sözleri, tepkileri beraberinde getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 17:11
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    ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Rachel Levine, ülkesinde gençlerle ilgili tartışmanın fitilini ateşledi.

    Levine, MSNBC'de katıldığı yayında, ABD'deki trans gençlerin savunmasız olduğunu ve okulların yanı sıra içinde bulundukları topluluklarda ciddi taciz ve zorbalığa maruz kaldıklarını öne sürdü.

    Cinsiyet değiştirme ameliyatını savundu

    Levine, söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." dedi.

    Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

    ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Levine'den, cinsiyet değiştirme ameliyatlarını destek ViDEO

    Tepkilerle karşılaştı

    Fox News'ün aktardığına göre, Rachel Levine, ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak biliniyor.

    Levine, yaptığı açıklamanın ardından, sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Newsweek Editörü Josh Hammer, "Ciddiyetsiz yönetim biçimi." diye yazdı.

    "Çocuk istismarının dizginsiz savunuculuğu"

    Radyo talk-show sunucusu Mark Davis, "Tanrı bize yardım etsin. Rachel Levine ile trans statüsü hakkında kişisel bir tartışmaya girmem.

    Yetişkinlerin kendi hayatlarıyla ne yapmak istedikleri beni ilgilendirmez. Ancak bu, çocuk istismarının dizginsiz savunuculuğudur." ifadelerini kullandı.

    "Amerika'yı mahvediyor"

    Telgraf yazarı Nile Gardiner, "Bu korkunç. Biden'ın başkanlığı, Amerika'yı mahvediyor." notunu düştü.

    ABD de cinsiyet değiştirme ameliyatı tartışması #1

    ABD de cinsiyet değiştirme ameliyatı tartışması #2


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