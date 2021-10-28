ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi

ABD’nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.

Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal'in ardından ABD'de de vatandaşlarına pasaportlarında kadın/erkek dışında cinsiyet tanımlama izni verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini açıkladı.

İLK PASAPORTUN KİME AİT OLDUĞU AÇIKLANMADI

Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.

X cinsiyetli ilk pasaportun ise kime ait olduğu açıklanmadı.

2015'TEN BERİ HUKUK MÜCADELESİ VERİYORDU

Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X yazması için 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.