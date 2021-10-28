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    ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi

    ABD’nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.10.2021 - 03:23
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    ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi

    Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal'in ardından ABD'de de vatandaşlarına pasaportlarında kadın/erkek dışında cinsiyet tanımlama izni verdi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini açıkladı.

    İLK PASAPORTUN KİME AİT OLDUĞU AÇIKLANMADI

    Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.

    X cinsiyetli ilk pasaportun ise kime ait olduğu açıklanmadı.

    ABD de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi #1

    2015'TEN BERİ HUKUK MÜCADELESİ VERİYORDU

    Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X yazması için 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.

    ABD de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi #2

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