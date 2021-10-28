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- ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi
ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport düzenlendi
ABD’nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.
- AA & Ensonhaber
- 28.10.2021 - 03:23
Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal'in ardından ABD'de de vatandaşlarına pasaportlarında kadın/erkek dışında cinsiyet tanımlama izni verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini açıkladı.
İLK PASAPORTUN KİME AİT OLDUĞU AÇIKLANMADI
Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.
X cinsiyetli ilk pasaportun ise kime ait olduğu açıklanmadı.
2015'TEN BERİ HUKUK MÜCADELESİ VERİYORDU
Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X yazması için 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.