Silahlı saldırganın kaldırımda kovaladığı gence peş peşe ateş ettiği sırada 2 çocuğun yaşadığı o anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin New York kentinde 2 çocuk, kaldırımda yürüdüğü sırada korku dolu anlar yaşadı.

KURŞUNLARIN ORTASINDA KALDILAR

Bronx bölgesinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda silahlı bir şahıs, kaldırımda kovaladığı 24 yaşındaki gence yakın mesafeden defalarca ateş etti. Bacaklarından ve sırtından vurulan genç, önünde bulunan 5 ve 10 yaşındaki iki kardeşin üzerine düştü. Saldırgan, çocuklara aldırış etmeden yerdeki gence kurşun yağdırmaya devam etti.

ABD'de çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı

YARA ALMADAN ATLATTILAR

Çocuklar şans eseri yaralanmazken, saldırgan ise motosikletle olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan gencin durumunun stabil olduğunu belirtirken, kimliği belirsiz saldırganın yakalanabilmesi için halktan yardım istedi.