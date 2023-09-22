ABD'de de kreşte uyuşturucu bulundu! 1 çocuk öldü, 2 çocuk tedavi görüyor New York kentinde uyuşturucudan ölen 1.5 yaşındaki Nicholas Dominici'nin gittiği kreşte, yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

DHA

Uyuşturucu bu kez küçük bir canı aldı...

Skandal olayın adresi ise ABD.

New York eyaleti Bronx bölgesindeki bir kreşte, 15 Eylül 2023 tarihinde 1.5 yaşındaki Nicholas Dominici aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.

Kreşte gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Olayla ilgili soruşturma yürüten yetkililer, kreşte gizlenmiş yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

2 çocuk tedavi görüyor

New York Belediye Başkanı Eric Adams 19 Eylül’de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 8 aylık ve 2 yaşındaki iki çocuğun daha uyuşturucudan etkilendiğini ve tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

New York Belediye Başkanı Adams, ele geçirilen uyuşturucuların ufak bir miktarının bile bir yetişkini öldürebilecek seviyede olduğunu vurguladı.

Konuya ilişkin 2 gözaltı

New York Dedektif Şefi Josseph Kenny ise kreş sahibi ve kiracının gözaltına alındığını belirtti.

Polis, kreşte yaptıkları aramada uyuşturucunun oyun alanının zemininin altında gizlenmiş bir bölmede ele geçirdiklerini vurguladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)