ABD'de Demokrat senatörden Biden'a: Türkiye durdurulmalı

ABD'de Demokrat senatör Bob Menendez, seçimleri gayri resmi olarak kazanan adayları Joe Biden'a, Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği ile birlikte net tavır alınması çağrısı yaptı.

ABD'de Demokrat aday Joe Biden'ın seçimleri gayri resmi sonuçlara göre kazanmasının ardından, halihazırdaki senatörlerinden Türkiye karşıtı çağrılar şimdiden gelmeye başladı.

TÜRKİYE'Yİ BİDEN'A ŞİKAYET ETTİ

2006'dan beri Demokrat cepheden New Jersey senatörü olarak görev yapan Bob Menendez, başkanlık koltuğuna orturmaya hazırlanan Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet etti:

"Joe Biden’ı, en yıkıcı aktör unvanını almaya çalışan Erdoğan'ı durdurmaya çağırıyorum." diyen Menendez, Türkiye'nin terörle mücadele için uluslararası hukuka uygun operasyonlarını, Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan'daki icraatlarını ima ederek, "Türkiye, sınırları dışında saldırganlığa girdi ve güvenilmez NATO müttefiki haline geldi." dedi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI AB İLE DAYANIŞMALIYIZ"

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaşadığı sorunlara da vurgu yapan Menendez "Türkiye’ye karşı Avrupa ile dayanışma içinde olunmalı." ifadelerini kullandı.





SUNDUĞU ERMENİ TASARISI ENGELLENMİŞTİ

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Geçen yıl Kasım ayında Senato'ya sunulan ve 1915 Ermeni olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısı, iki kez Cumhuriyetçi senatörlerce engellenmişti.

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor.