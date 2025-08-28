ABD’de dev geri çağırma! Yüz binlerce otomobil geri çağrılıyor: Hız bilgisini göstermiyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) dikkat çeken bir uyarıyla gündeme geldi.

Söz konusu uyarıda, ABD merkezli dev otomobil üretici Ford tarafından üretilen yüz binlerce araç güvenlik riski nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.

2025 ve 2026 yılında üretilen bazı kamyonet modellerini kapsayan geri çağırmanın ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturduğu vurgulandı.

Toplamda 355 bin 655 aracı kapsayan geri çağırmanın nedeninin, gösterge panelindeki kritik bilgilerin sürücülere yansıtılmaması olduğu aktarıldı.

BU MODELLER GERİ ÇAĞIRILIYOR

NHTSA tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 ve 2026 model F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD ve F-550 SD serisi kamyonetlerin gösterge panelinde ciddi bir arıza tespit edildi.

Araçların panel ekranı, sürücülere “uyarı ışıkları veya araç hızı gibi kritik bilgileri” doğru şekilde aktarmadığı ve bu durumun, trafikte güvenliği tehlikeye atabileceği uyarısı yapıldı.

NHTSA, araç sahiplerinin 2 Eylül’den itibaren bilgilendirileceğini açıkladı. Ford ise sorunun ücretsiz yazılım güncellemesi ile giderileceğini belirtti.