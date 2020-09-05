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- ABD’de dezenfektan kullanıp mum yakınca vücudu alev aldı
ABD’de dezenfektan kullanıp mum yakınca vücudu alev aldı
El dezenfektanı kullanan bir kadın mum yakınca, dezenfektanın içerisindeki alkolün de etkisiyle yandı. Kadının tedavisi sürüyor.
- DHA
- 05.09.2020 - 15:00
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Kate Wise, el dezenfektanı kullandı.
Dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektanın içindeki alkolün etkisiyle tüm vücudu alev aldı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ
Olayın 5 saniye içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Wise, Perşembe gününe kadar yoğun bakımda tedavi görüyordu.
UZMANLAR UYARDI
Uzmanlar içinde alkol bulunduran çoğu dezenfektanın yanıcı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.