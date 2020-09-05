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    ABD’de dezenfektan kullanıp mum yakınca vücudu alev aldı

    El dezenfektanı kullanan bir kadın mum yakınca, dezenfektanın içerisindeki alkolün de etkisiyle yandı. Kadının tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 15:00
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    ABD’de dezenfektan kullanıp mum yakınca vücudu alev aldı

    ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Kate Wise, el dezenfektanı kullandı.

    Dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektanın içindeki alkolün etkisiyle tüm vücudu alev aldı.

    YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

    Olayın 5 saniye içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Wise, Perşembe gününe kadar yoğun bakımda tedavi görüyordu.

    UZMANLAR UYARDI

    Uzmanlar içinde alkol bulunduran çoğu dezenfektanın yanıcı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.

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