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ABD'de Dilek Balonu Festivali düzenlendi
Katılımcıların yüzlerce balonu gökyüzüne bırakmasıyla ortaya seyrine doyum olmayan görüntüler çıktı.
- AA & Ensonhaber
- 03.10.2021 - 11:13
- Güncelleme : 03.10.2021 - 11:17
Amerikalılar, Pensilvanya eyaletinin Chester ilçesindeki Kennett Meydanı'nda düzenlenen Dilek Balonu Festivali'nde buluştu.
Festivale katılanlar, yaktıkları yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.
FESTİVAL MANZARASI
Adeta karanlığı aydınlatan festivalde ortaya nefes kesen görüntüler çıktı.
Etkinlik, New York, New Jersey ve Philadelphia kentlerinde de düzenlendi.