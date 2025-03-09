ABD'de doğum yapan kadın bebeğini görünce ağladı

Haber Merkezi

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Pamela Mann erken doğum için hastaneye gitti.

Saatlerce doğumhanede kalan Mann, 6 kilo 110 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Paris Haloismini verdiği kızını kucağına alan anne, yaşadığı şokla gözyaşlarına boğuldu.

BEBEĞİNİ GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Ortalama bir yenidoğanın iki katı büyüklüğünde dünyaya gelen bebek paniğe neden oldu.

Çocuğunun bir hastalığı olduğunu düşünen anne korkuya kapıldı.

6 AYLIK BEBEK KIYAFETLERİ GİYİYOR

Yeni anne "Hemşireler panik içindeydi. Neler olup bittiğini hiç anlamadım ve paniklemeye başladım. Bebeğimi görünce gözyaşlarıma boğuldum. Şu an 16 günlük ve 6 aylık bebek kıyafetleri giydiriyoruz" diye konuştu.

Bebeğin erken doğduğu, yoğun bakımda olmasına rağmen sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ailenin bebeğe "Domuz Pirzolası" ve "Büyük Anne" gibi esprili lakaplar takmaya başladığı da belirtildi.