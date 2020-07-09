ABD'de doktorun korona belirtileri 100 gündür geçmedi

Bazı dönemlerde umutsuzluğa kapıldığını belirten Yochai Re'em; mide ağrısı, bulantı, karaciğer fonksiyonu bozukluğu gibi semptomlar gösterdiğini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını, 12 milyondan fazla vakaya, 550 bini aşkın ölüme neden oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs belirtilerinin 2 ila 14 gün arasında kendini gösterdiğini söylüyor. Ancak bu durum, New York'ta görevli bir doktor için geçerli değil.

100 GÜN GEÇTİ, BELİRTİLERİ GEÇMEDİ

Doktor Yochai Re'em, Stat News için yazdığı makalede, 100 günden fazla bir süredir koronavirüs belirtileri göstermeye devam ettiğini söyledi.

14 Mart'ta belirti göstermeye başlayan Re'em'e, birkaç günlük düşük ateş, iştahsızlık ve bacak ağrısı sonrası koronavirüs teşhisi kondu.

30 yaşındaki Re'em, aradan geçen 4 aylık süreye rağmen mide ağrısı, bulantı, bacağında sürekli rahatsızlık ve anormal karaciğer fonksiyonu gibi semptomlar gösterdiğini belirtti.

BELİRTİLERDEN ASLA KURTULAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Umutsuzluğa kapıldığını belirten doktor, bazı günlerde 131 binden fazla Amerikalı'yı öldüren hastalığın belirtilerinden asla kurtulamayacağına inandığını söyledi.

Hastalığının ilk başlarında acil servise gitmek istemediğini, çünkü doktor arkadaşlarını endişelendirmekten çekindiğini ifade eden Yochai Re'em, "Rutin testler, kanımdaki karaciğer enzimi seviyesinin olması gerekenden daha yüksek olduğunu gösterdi, ancak aşırı yüksek değildi ve eve gönderildim." dedi.

UZUN SÜRELİ SEMPTOMLARLA İLGİLİ 3 TEORİ

Uzmanlar, bazı koronavirüs hastalarının neden uzun süre semptom gösterdiklerinden tam olarak emin değiller, ancak üç teori konuşuluyor.

Birinci teoriye göre, virüs uçuk gibi diğer birkaç hastalığa benzer şekilde kendini yeniden aktif hale getiriyor. Bazı bulaşıcı hastalık uzmanları, uzun süreli semptomların enfeksiyona kalıcı bir bağışıklık tepkisi olabileceğine inanıyor.

Başka bir teori, insanların henüz kendilerini onarmayan hasarlı organlar nedeniyle semptomlar yaşaması olduğunu söylüyor. Ancak bunların hiçbiri henüz kanıtlanmadı.