ABD'de Donald Trump'a Taliban suçlaması

Standford Üniversitesi'nden tarihçi Crews, Trump'ın anlaşmasının Taliban'a, Kabil'de kontrolü ele alma fırsatını sunduğunu söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesi, ABD'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, Taliban'a zamanında tepki vermediği ve tatilde olduğu gerekçesiyle mevcut Başkan Joe Biden'ı hedef alırken, Amerikalı tarihçi Robert Crews ise Trump'ı suçladı.

"TRUMP'IN ANLAŞMASI ROL OYNADI"

CNN International'a konuşan Standford Üniversitesi'nden Crews, Trump yönetiminin geçen yıl Taliban ile yaptığı anlaşmanın, grubun ülkeyi ele geçirmesinde rol oynadığına inandığını söyledi.

Geçen yıl imzalanan anlaşma, "ABD'nin tüm askeri güçlerinin, müttefiklerinin ve koalisyon ortaklarının" geri çekilmesi için 14 aylık bir zaman çizelgesini öngörüyordu.

"TALİBAN'A ÜLKEYİ ELE GEÇİRMESİ İÇİN YOL HARİTASI VERDİ"

Crews, anlaşmanın Taliban'ı meşrulaştırdığını, onlara saldırılarını devam ettirme, ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeleri için bir "yol haritası" verdiğini savundu.

TALİBAN İLE YAPILAN ANLAŞMA

Anlaşma kapsamında ABD, birliklerini geri çekmeye ve 5 bin Taliban mahkumu serbest bırakmaya onay verdi.

Taliban da El Kaide dahil olmak üzere herhangi bir grup veya bireyin Afganistan'ı ABD veya müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmek için kullanmasını önlemeyi kabul etti.

Kabil Havaalanı'ndaki kaos anları ViDEO