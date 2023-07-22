ABD'de dört kadın, aynı evli adam için kavga etti Aldatma üzerine başlayan kavgada birbirlerine saldıran kadınların mücadelesi anbean kaydedildi.

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ensonhaber.com

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde sıra dışı bir kavga yaşandı.

Dört kadın, aynı evli adam için kavgaya tutuştu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki Danielle Pertusiello ve 29 yaşındaki Amanda Collado, evli bir adam yüzünden otelde diğer iki kadınla kavga etti.

Dört kadının kavgası

Polis raporuna göre, kavga, öfkeli bir eşin beş yıldızlı otelde kocasının sevgilisine ve arkadaşına saldırmasının ardından çıktı.

Öfkeli eş, arkadaşıyla birlikte Collado ve Pertusiello'ya saldırdı. Pertusiello, polislere "kafalarının arkasına yumruklar atıldığını" söyledi.

Aldatırken yakaladı

Pertusiello, polise "evli bir adamla çıktığını" ve karısı olduğuna inanılan kadının onu aldatırken yakaladığını anlattı.

Soruşturma raporunda hem kadının hem de kocasının isimleri açıklanmadı. Söz konusu adamın, kavganın yaşandığı yerde olmadığı belirtildi.

Reddedilen kadının hangisi olduğu ise henüz bilinmiyor.