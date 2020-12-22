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ABD’de Dr. Fauci, koronavirüs aşısını vuruldu

ABD’de Dr. Fauci, koronavirüs aşısını vuruldu

Fauci aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, aşının güvenilirliği ve etkinliği konusunda sembol olmasını umduğunu ifade etti.