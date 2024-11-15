ABD'de elektrik akımına kapılan madencinin kafatası eridi

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ABD'de yaşanan bir olay dikkat çekti.

Florida eyaletine bağlı West Palm Beach bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki kaya madencisi John Pendleton, 2019 yılında 4 bin 160 voltluk elektrik akımına kapıldı.

4 BİN 160 VOLTLUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olaydan 9 gün sonra, komadan üst vücut bölgesinin yüzde 30'unda üçüncü ve dördüncü derece yanıklarla uyandığında hafıza kaybı da yaşayan Pendleton'ın beyin kanaması, kafatası kırığı ve travmatik beyin hasarı geçirdiği belirtildi.

Yaşama şansının yüzde 5 olduğu söylenen iki çocuk babasının kafasındaki yanık deriyi çıkarmak için ameliyatlarla birlikte yedi kez kan nakli yapıldı.

İngiliz basınından The Sun'ın aktardığına göre doktorlar, hasar alan dokuların tekrar büyümemesi üzerine deri nakli yapmaya karar verdi.

KAFATASI ERİDİ...

İki ay hastanede kaldıktan sonra evine dönen Pendleton, 5 yıl içinde 30'dan fazla ameliyat geçirdi.

Tedavi süreci boyunca iki kez kalbi duran Pendleton’ın şu an kafatasında bir delik olduğu için koruyucu bir şapka taktığı ve beynini başının bir noktasında hissedebildiği belirtiliyor.