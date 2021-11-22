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    ABD'li emekli kaptandan Rusya ve Çin uyarısı

    ABD donanmasından emekli kaptan Jerry Hendrix, Rusya ve Çin'in etkili savaş araçları elde ettiğini söyleyerek, ABD’nin uçak gemilerinde güvenlik zaafı olduğunu vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 04:30
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 04:33
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    ABD'li emekli kaptandan Rusya ve Çin uyarısı

    ABD Donanmasında uzun yıllar çalışmalarda bulunan emekli kaptan ve askeri uzman Jerry Hendrix çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Hendrix, ABD’nin uçak gemilerinin güvenlik zaafı olduğunu ve söz konusu açığın onları Rus ve Çin füzelerine karşı savunmasız hale getirdiğini belirtti.

    AMERİKAN SAVAŞ GEMİLERİNİN EKSİKLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

    Amerikan savaş gemilerinin modern yeteneklerinin kıyıdaki hedeflere saldırma imkanı sağlamadığına dikkat çeken Hendrix, ABD’nin Çin ve Rusya ile rekabet edebilmesi için saldırı menzilini artırması gerektiğini ifade etti.

    ABD li emekli kaptandan Rusya ve Çin uyarısı #1

    ÇİN VE RUSYA'NIN ETKİLİ SAVAŞ ARAÇLARI ELDE ETTİĞİNİ BELİRTTİ

    Hendrix, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı makalenin devamında ise Çin ve Rusya'nın, uçak gemi gruplarını hedef bölgelere yaklaşma olasılığını önemli ölçüde zorlaştıran ve belki de tamamen dışlayan etkili savaş araçları elde ettiğini vurguladı.

    ABD’li uzman, yakın gelecekte uçak gemilerinin güvertelerinde insanlı veya insansız uzun menzilli uçakların görülmemesi halinde saldırı gruplarının Rusya ve Çin'i engelleme sürecini önemli ölçüde etkileyemeyeceğinin altını çizdi.

    ABD li emekli kaptandan Rusya ve Çin uyarısı #2

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