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- ABD'de enflasyon tehlikesinin atlatılamadığı kaydedildi
ABD'de enflasyon tehlikesinin atlatılamadığı kaydedildi
- 05.01.2023 - 12:38
- Güncelleme : 05.01.2023 - 12:49
Dünya ekonomisi, koranavirüs pandemisi ve ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte resesyon tehlikesiyle karşı karşıya.
Ülkeler bu resesyonu "şahin" adı verilen sıkı para politikalarıyla aşmaya çalışırken neredeyse tüm ülkeler faiz artırımına gitmeye devam ediyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren toplantılarının ardından faizi açıklıyor ve ardından da toplantının metinlerini yayınlıyor.
Fed, 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını da dün yayınladı.
Faiz artırma çağrısı yaptı
Tutanakları değerlendiren IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Financial Times'ın röportajında Fed'e bu yıl faiz artışlarını sürdürme çağrısı yaptı.
Fed'in ücretlerde ve gıda veya enerji haricindeki sektörlerdeki "enflasyonda çok kesin, kalıcı bir düşüş" görülene kadar "kısıtlayıcı para politikasını sürdürmesinin" önemli olduğunu ifade etti.
"Enflasyon tehlikesi atlatılmadı"
Reuters'ın haberine göre Gopinath, "İstihdam piyasasındaki göstergelere ve hizmet enflasyonu gibi enflasyonun fiyat katılığı olan bileşenlerine bakarsanız, enflasyon tehlikesini henüz atlatmadığımız aşikâr." dedi.