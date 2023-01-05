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    ABD'de enflasyon tehlikesinin atlatılamadığı kaydedildi

    IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD'nin "enflasyonda henüz tehlikeyi atlatmadığını" ve ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde zafer ilan etmesi için çok erken olduğunu belirtti.
    • 05.01.2023 - 12:38
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:49
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    ABD'de enflasyon tehlikesinin atlatılamadığı kaydedildi

    Dünya ekonomisi, koranavirüs pandemisi ve ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte resesyon tehlikesiyle karşı karşıya.

    Ülkeler bu resesyonu "şahin" adı verilen sıkı para politikalarıyla aşmaya çalışırken neredeyse tüm ülkeler faiz artırımına gitmeye devam ediyor.

    ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren toplantılarının ardından faizi açıklıyor ve ardından da toplantının metinlerini yayınlıyor.

    Fed, 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını da dün yayınladı.

    ABD de enflasyon tehlikesinin atlatılamadığı kaydedildi #1

    Faiz artırma çağrısı yaptı

    Tutanakları değerlendiren IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Financial Times'ın röportajında Fed'e bu yıl faiz artışlarını sürdürme çağrısı yaptı.

    Fed'in ücretlerde ve gıda veya enerji haricindeki sektörlerdeki "enflasyonda çok kesin, kalıcı bir düşüş" görülene kadar "kısıtlayıcı para politikasını sürdürmesinin" önemli olduğunu ifade etti.

    "Enflasyon tehlikesi atlatılmadı"

    Reuters'ın haberine göre Gopinath, "İstihdam piyasasındaki göstergelere ve hizmet enflasyonu gibi enflasyonun fiyat katılığı olan bileşenlerine bakarsanız, enflasyon tehlikesini henüz atlatmadığımız aşikâr." dedi.

    ABD de enflasyon tehlikesinin atlatılamadığı kaydedildi #2


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