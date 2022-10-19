ABD'de et yiyen bakteri sebebiyle 65 vakadan 11'i öldü

ABD'nin Florida eyaletinde Ian Kasırgası'ndan sonra et yiyen bakteri enfeksiyonları artış gösterdi. Bu yıl cuma günü itibariyle eyalette 65 Vibrio vulnificus vakası gözlendi ve 11 ölüm meydana geldi.

ABD'de Ian Kasırgası'nın ardından Florida eyaletinde nadir görülen et yiyen bir bakteriden kaynaklanan enfeksiyonlarda artış yaşandı.

Florida Sağlık Bakanlığı'na göre, bu yıl cuma günü itibariyle eyalette 65 Vibrio vulnificus vakası ve 11 ölüm meydana geldi. Bu rakamlar 2021'de bildirilen 34 vaka ve 10 ölümden daha fazla olduğu açıklandı.

Kasırga, bakterinin yayılmasında etken

Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Ian kasırgasının beraberinde getirdiği şiddetli yağışın neden olduğu sellerin bu bakterinin yayılmasına neden olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, ciltte açık yaralar ya da kesikleri olan kişilerin, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla bu bakteriye maruz kalabileceği uyarısı yapıldı. Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntılarının bakteri seviyelerini artırabileceği aktarıldı.

Sky News'in haberine göre, eyalet verilerine göre, bu yıl, bakteri kaynaklı toplam 11 ölüm ve 65 vaka kaydedildi. Yetkililer, bu vakaların yarısının Ian Kasırgası sonrasında görüldüğünü tahmin ediyor.

Bakteri, vücuda çatlak ve kesiklerden nüfuz ediyor

Bilimsel adı "Nekrotizan Fasiit​​​​​​​" olan et yiyen bakteri, kesik ve çatlaklardan vücuda girerek kasların erimesine yol açıyor. Bakterinin kemiğe ulaşması halindeyse ölüm riski bulunuyor.