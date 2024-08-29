ABD'de etlerde listeria bakterisi tespit edildi: 9 ölü Boar's Head firmasına ait dilimlenmiş şarküteri ürünlerinde bulunan 'listeria' bakterisi, 9 kişinin zehirlenerek hayatını kaybetmesine sebep oldu.

AA

ABD'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

Boar's Head isimli firmanın dilimlenmiş şarküteri ürünlerini tüketen 57 kişi, işlenmiş gıdalarda bulunan 'listeria' bakterisinin bulaşmasıyla hastanelik oldu.

Siviller arasında büyük tepki çeken olay sonrası ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

57 KİŞİ HASTANELİK OLDU, 9 KİŞİ ÖLDÜ

CNN'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) resmi sitesinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Boar's Head firmasına ait şarküteri ürünlerini tüketen 57'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Mayıstan bu yana Boar's Head firmasına ait dilimlenmiş şarküteri ürünlerinden yiyen 9 kişinin, listeria bakterisinin bulaşmasına bağlı gıda zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği belirtildi.

EN BÜYÜK LİSTERİA SALGINI

Vaka sayısının şu ana kadar bildirilenlerden daha fazla olabileceğini duyuran CDC, bunun ABD'de 2011 yılından beri görülen en büyük listeria salgını olduğunu vurguladı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki sağlık yetkililerinin yaptığı incelemede, Boar's Head firmasının ürettiği şarküteri ürününde listeria bakterisi tespit edilmişti.

3 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜN GERİ ÇAĞRILDI

Şirket, 3 milyon kilodan fazla şarküteri ürününü bakteri riski nedeniyle geri çağırmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, geri çağrılan ürünlerin hepsinin market reyonlarından toplatıldığı bildirilmişti.

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR?

Listeria bakterisi, yüksek ateş, kusma, ishal gibi belirtilere neden oluyor. Bakteriden en çok, bağışıklık sistemi güçlü olmayan yaşlılar, hamileler, bebekler, AIDS ve şeker hastaları etkileniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)