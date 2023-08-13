ABD'de evin patlama anı görüntülendi Patlama sonucu savaş alanını andıran manzaralar ortaya çıktı. Can kayıplarının yaşandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA & Ensonhaber

ABD, yaşanan şiddetli patlamayla sarsıldı.

Pensilvanya eyaletine bağlı Plum bölgesindeki bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle patlamaya sahne oldu.

Ev havaya uçtu

Patlama anı, başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıya neden olan olay sonrası alev topu yükseldi.

Patlamanın etkisiyle 3 ev harabeye döndü. Çevredeki birçok evde hasar oluştu.

Enkazın bulunduğu çıkan noktada yangın bir süre devam ederken, o sırada yaşanan panik ve koşuşturmaca da görüntülendi.

Hayatını kaybedenler oldu

Plum Polis Departmanı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişiden ise haber alınamadığını duyurdu.

Olayda yaralanan 2 kişinin durumunun stabil olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Patlamanın olduğu noktayı güvenlik şeridiyle kapatan polis soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için mücadele verdi.

"Çok gürültülüydü"

Söz konusu bölgede patlamayla birlikte oluşan enkaz yığını geniş bir alanı kapladı.

Plum sakinlerinden Alexis Typanski, "Patlamayı duydum. Çok gürültülüydü, beni uyandırdı. Gök gürültüsü olduğunu sandım." dedi.

Su şişesinin aniden üzerine döküldüğünü söyleyen Typanski, "Titriyordum. Beni çok korkuttu." diye ekledi.