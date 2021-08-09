ABD'de evin yanına uçak düştü

Minnesota'da yerleşim yerine düşen küçük uçakta bulunanlar hayatlarını kaybederken, kaza anı kameraya yansıdı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde uçak kazası yaşandı.

Eyalete bağlı Victoria'da Mooney M20 tipi bir uçak, yerleşim yerinde yere çakıldı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Evin yanındaki boş araziye düşen uçak bir anda alevler içinde kaldı. Çıkan yangın eve de sıçrarken, yaşanan o korku dolu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ABD'de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü

UÇAKTAN SAĞ ÇIKAN OLMADI

Evin boş olması olası bir faciayı önlerken, Carver County Şerif Ofisi kazadan kurtulan olmadığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise açıklanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.