ABD'de evindeki hayvanlara eziyet eden kadın yakalandı

Evinde birçok ölü ve kötü durumda hayvan bulunan 59 yaşındaki Donna Scirocco, 5 bin dolar kefalet ödedi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 59 yaşındaki Donna Scirocco'nun evinden kötü koku alan ve her yerde gezinen fareleri fark eden komşular, durumu yetkililere bildirdi.

Hayvan koruma yetkilileri şikayet üzerine aldıkları arama izniyle kadının evine gitti.

HAYVAN MEZARLIĞINA DÖNEN EV

Polisler, evdeki aramada 26 kedi, 6 köpek, kafese tıkılmış iki sincap ve bir kör baykuş bulduklarını açıkladı. Ayrıca iki büyük fare, iki ölü kedi ve bir ölü dağsıçanı bulunduğunu da belirtti.

Hayvan mezarlığını aratmayan ev sağlık yetkilileri tarafından mühürlenirken, yardıma muhtaç olan hayvanlar tedavi için veterinere götürüldü. Bazı hayvanlar kurtarılamazken, bazıları da hayvan koruma barınaklarına gönderildi.

Yetkililer, Scirocco'nun hayvanları kötü koşullarda barındırdığını ve onlara şiddet uyguladığını öne sürdü.

CANİ KADIN YAKALANDI

Hamden polisi Scirocco'nun, hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle salı günü teslim olduğunu açıkladı.

Kadına, hayvana eziyetten 6 suçlama yöneltildi. Kadın 5 bin dolarlık (yaklaşık 38 bin 500 TL) kefaletini ödeyerek çıktı ve 5 Şubat'ta mahkemede olması istendi.