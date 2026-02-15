ABD'de evlat edindiği 2 çocuğu yıllarca kafese kapattı: 80 yıl hapse çarptırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Susan Rae Helton, 14 yaşındaki bir kız ile 13 yaşındaki erkek kardeşini evlat edindi.

Helton, çocukları 'mutfaktan yemek çaldıkları' ve 'şeker istedikleri' gerekçesiyle metal parmaklıklardan oluşturulan kafeslerin içine kilitledi.

EVE DÜZENLENEN OPERASYON GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, 2018 yılında Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS) ile polisin düzenlediği ortak operasyonla ortaya çıktı.

Baskında, iki kardeşin bebek güvenlik kapılarından yapılmış kafeslerde tutulduğu tespit edildi.

KAFES İÇİNDE YILLARCA İŞKENCE GÖRDÜLER

Yetkililer, çocukların 'hayvan gibi' yaşamaya zorlandığını belirledi.

Savcılık, çocukların uzun süre yetersiz beslendiğini, zorla ağır fiziksel egzersiz yaptırıldığını ve kemerle dövüldüğünü bildirdi.

İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINA ALINDI

Çocukların çoğu zaman kafeslerin içinde uyuduğu, yemek yediği ve ders yaptığı belirtildi.

İki çocuk ve evde bulunan diğer çocuklar koruma altına alındı.

"ŞEKER ARADIKLARI VE YEMEK ÇALDIKLARI İÇİN CEZALANDIRDIM"

Mahkeme, Helton'ı ağır çocuk istismarı ve yaralama suçlarından mahkum ederken savcılık, sanığın cezasının en az yarısını çekmeden şartlı tahliyeden yararlanamayacağını açıkladı.

Helton, polise verdiği ifadede çocukları 'şeker aradıkları ve yemek çaldıkları' gerekçesiyle cezalandırdığını söyledi.

YAPTIĞI İŞKENCEYİ KABUL ETTİ

Çocukları haftalarca kafeslerde tuttuğunu, aç bıraktığını ve kemerle dövdüğünü kabul eden Helton, tüm bunları 'kendi rahatını sağlamak' için yaptığını itiraf etti.

Bu ifade, istismarın bilinçli ve sistematik şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu.

5 YILDA SADECE 6 KİLO ALABİLDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Soruşturma ilerledikçe çocukların maruz kaldığı ihmalin boyutu da netleşti.

Yetkililer, beş yıl boyunca Helton'ın yanında kalan iki kardeşin ağır yetersiz beslenme nedeniyle sadece 6 kilo alabildiğini ve boylarının neredeyse hiç uzamadığını belirledi.

"HALA RÜYALARIMDA BENİ KOVALADIĞINI GÖRÜYORUM"

Mağdur kız çocuğu, gün boyu kafes içinde ayakta durmaya, ders çalışmaya ve orada uyumaya zorlandığını, bugün bile rüyalarında Helton tarafından kovalandığını anlattı.

80 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Şu anda genç birer yetişkin olan iki kardeş, mahkemede yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlatarak davada belirleyici rol oynadı.

Hakim, sanığın sistematik istismar ve ağır ihmal suçlarını sabit görerek toplam 80 yıl hapis cezası verdi.