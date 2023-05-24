ABD'de evsiz alarmı: New Mexico eyaletinde yüzde 48 arttı Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine göre, evsiz sayısı 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 48 arttı.

AA

ABD'de evsizlerin sayısı her geçen gün artış kaydediyor.

Bu durum, New Mexico eyaletiyle ilgili yapılan tespitte ortaya çıktı.

Eyalette kiralar yükselmeye devam ederken evsizlerin sayısında da ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çarpıcı bir artış yaşandı.

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, Ocak 2023'te eyalet genelinde bir gecede yapılan incelemede, yaklaşık 3 bin 850 kişinin sokaklarda yaşadığı tespit edildi.

Yüzde 48 arttı

Bu kapsamda, özellikle çoğunluğu Albuquerque kentinde olmak üzere eyalet genelinde evsiz sayısı 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 48 arttı.

Yoksulluk oranlarının artması ve işgücüne katılımın düşük olmasının evsizlik sıkıntısını etkileyebileceği belirtilen raporda, kiraların gelirlere kıyasla daha hızlı arttığına dikkat çekildi.

Bütçe 84 milyar dolar

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, evsizlik sorununu azaltmak ve uygun fiyatlı konutları artırmak için 84 milyon dolarlık bütçelerinin olduğunu ve bu sıkıntıların giderilmesine yönelik yatırım planı hazırlandığını kaydetti.

582 bin kişi sokaklarda yaşıyor

New Mexico Mortgage Finans İdaresinin Üst Yöneticisi Isidoro Hernandez de 50'den fazla ailenin yaşayabileceği 4 bin 300 binanın yapım aşamasında olduğunu söyledi.

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'nın 2022 verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 582 bin kişi sokaklarda yaşıyor.

Özellikle Kaliforniya, Vermont ve Oregon, evsizlerin en fazla bulunduğu eyaletler olarak biliniyor.