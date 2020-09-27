Polis karşıtı gösterilerin devam ettiği Louisville’de, çok sayıda pankartın olduğu aracın ele geçirilmesi, eylemlerin finanse edilmesinde liberal milyarder George Soros olduğu iddiasını güçlendirdi.

ABD’de siyahi Breonna Taylor’ın evine yapılan baskında, polislerin tabancasından çıkan kurşunla öldürülmesinin ardından çıkan protestolar, hız kesmeden devam ediyor.

POLİSLER SUÇSUZ BULUNDU

Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde gerçekleşen olay sonrası, Taylor’ın ölümüne neden olan polisler hakkında cinayet suçlamasının çıkmaması, kızgın göstericilerin bir kez daha sokaklara çıkmasına neden oldu.

Polislerin suçsuz bulunmasının infial yarattığı kentte, “protestoların ardında başka güçler var” iddiası ise gittikçe kuvvetlendi.

EYLEMLER DIŞARIDAN FİNANSE EDİLİYOR İDDİASI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Louisville’de bir nakliye aracı kiralayan kadının tuttuğu kamyondan yüksek sayıda protesto malzemesi çıktı. Taşımacılık firması U-Haul'a ait olan kamyonda, eylemcilere verilecek pankart gibi malzemeler de ele geçirildi.

ABD’de eylemcilere nakliye kamyonunda malzeme taşındı İZLE

Polisin kamyonu ele geçirmesinin ve eylemi gerçekleştiren kadının gözaltına alınmasının ardından yayılan görüntüler, sosyal medyada “isyanların planlı çıktığının kanıtı" olarak paylaşıldı.

OKLAR BİR KEZ DAHA SOROS'A DÖNDÜ

Eylemlerin önceden tasarlandığının bir kanıtı olduğu söylenen kareler, milyarder yatırımcı ve iş insanı George Soros’un eylemleri finanse ettiği iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

Birçok internet sitesi, aracı kiralayan kadının daha önce Soros vakfında çalıştığına ilişkin iddialar gündeme getirdi.